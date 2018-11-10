Пьер Нарцисс внес ясность в сообщения об избиении им мужчины в клубе

Певец Пьер Нарцисс заявил, что возмущен информацией СМИ о том, что он ударил мужчину в клубе пивной кружкой и отобрал у него телефон, передает РИА «Новости».

По его словам пострадавшим, в инциденте оказался именно он, а не мужчина, которого он якобы избил. Певец утверждает, что мужчина попросил провести его в караоке-клуб, но на что получил отказ.

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«Я ему сказал, что не могу помочь, если его не пускает фейсконтроль. Он стал меня оскорблять и снимать на телефон. Я отодвинул его руку с телефоном, и за это он ударил меня кружкой по голове», — рассказал Нарцисс.

Певец также заявил, что издания, которые публикуют непроверенную информацию, следует закрывать.

«Все же можно проверить, во всех клубах сейчас есть камеры», — добавил Нарцисс.

Ранее СМИ сообщили, что Пьер Нарцисс подрался в Москве.