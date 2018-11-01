Сын Мердока не хочет возвращать на Fox News бравшую интервью у Путина Меган Келли
Сопредседатель 21st Century Fox Лаклан Мердок, сын медиамагната Руперта Мердока, отказался вернуть на Fox News уволенную журналистку Меган Келли. Об этом пишет издание The Wrap.
По словам Мердока-младшего, он сам является «большим фанатом» Меган и не хотел, чтобы она покидала телеканал. При этом он подчеркнул, что ему очень нравится нынешняя команда телеканала, и он не хотел бы вносить туда никаких изменений.
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Лаклан Мердок отметил, что Келли очень талантливая, и выразил надежду на то, что она еще вернется на работу в СМИ.
Меган Келли дважды брала интервью у президента России Владимира Путина.
Ранее журналистку обвинили в расизме за комментарии о «черных» костюмах на Хэллоуин. Позднее телеканал NBC уволил ведущую.