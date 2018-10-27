Госдеп призвал Россию освободить Сенцова

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт в твиттере заявила, что США призывают Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

По ее словам, Госдеп также поздравляет Сенцова с присуждением ему премии имени Андрея Сахарова.

Она также подчеркнула, что Вашингтон призывает Москву «немедленно освободить Сенцова».

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Ранее сообщалось, что в МИД России оценили присуждение Сенцову премии Сахарова.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России за подготовку терактов в Крыму.