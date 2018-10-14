Daily Mail: Звезда «Телохранителя» претендует на роль Джеймса Бонда

Шотландский актер Ричард Мэдден, известный ролью в сериале «Телохранитель», может заменить Дэниэла Крэйга в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, на 32-летнего Мэддена обратили внимание благодаря его роли в «Телохранителе».

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По данным издания, исполнительный продюсер Барбара Брокколи, которая принимает решение по поводу всех исполнителей в фильме о Джеймсе Бонде, свяжется с Мэдденом в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что продюсер «бондианы» оценила возможность превращения агента 007 в женщину.