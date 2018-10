Канье Уэст зашел в Apple Store, залез на стол и пообещал уехать в Африку

Через несколько часов после встречи с президентом США Дональдом Трампом американский рэпер Канье Уэст оказался в магазине Apple Store в Вашингтоне, где произнес речь. Об этом в своем твиттере написал репортер Religion News Service Джек Дженкинс, который в это время был в магазине.

Судя по времени публикации твитов, Уэст зашел в магазин после полудня. Дженкинс написал, что рэпер спросил у сотрудников Apple Store, может ли он произнести речь. Они ответили согласием, после чего он залез на стол. При этом нет ясности, разрешили ли ему сотрудники забираться на стол.

Во время своей речи Уэст, в частности, заявил, что слово «again» («снова») в лозунге Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») оскорбляет черных людей; Дженкинс не пояснил, почему музыкант так считает.

В конце выступления рэпер заявил, что в данный момент отправляется в Африку.

Ранее в сети узнали примитивный пароль Уэста от телефона.

He just asked to give a "keynote" on top a table.



He's doing it. pic.twitter.com/y30F1bU9aj