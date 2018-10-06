Ким Кардашьян подала в суд на телохранителя после ограбления в Париже
Американская телезвезда Ким Кардашьян подала в суд на своего телохранителя Паскаля Дувьера после того, как ее ограбили в Париже в 2016 году. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Как отмечается, Кардашьян считает своего подчиненного виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.
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Согласно судебному иску звезды, телохранитель не устранил ряд нарушений безопасности в отеле, в том числе проигнорировал неисправность в замке в отеле.
Ранее сообщалось, что с иском против Паскаля Дувьера обратилась страховая компания AIG, которая также считает причиной ограбления халатность Дувьера.