Эми Шумер арестовали во время протестов против избрания Кавано

Американская актриса и стендап-комедиантка Эми Шумер была арестована в Вашингтоне во время протеста против включения в состав Верховного суда США Бретта Кавано, которого предложил на эту должность президент страны Дональд Трамп. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что актриса была задержана в числе почти 300 участников демонстрации. Во время протеста Шумер заявила, что результат акции не имеет значения, поскольку не остановит противников назначения Кавано.

«Мы победим. Голосование за [назначение] Кавано — это голосование за то, что женщины не имеют значения», — сказала Шумер.

Ранее актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби в сериале «Зачарованные», рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств более 30 лет назад. Она пояснила, что решила рассказать правду, чтобы поддержать женщину, обвинившую в сексуальных домогательствах Кавано.

MY MOM AND AMY SCHUMER ARE GETTING ARRESTED TOGETHER AND AMY SAID HI TO ME pic.twitter.com/AqZUBUxUrd