Дмитриев согласился с вердиктом Маска Европе

Дмитриев согласился с Маском в том, что Европа идет к забвению

Глава РФПИ, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев согласился в соцсети Х с американским предпринимателем Илоном Маском в том, что европейская цивилизация движется к забвению.

Илон Маск прокомментировал сообщение одного из основателей американской компании Palantir, Джо Лонсдейла, в котором говорится о том, что цивилизация Европы, подобно Римской империи, находится на пути к исчезновению из-за разрушающих ее «племен». Маск отметил, что Европа «идет, как лунатик, к забвению».

«Не просто идет, а несется», — написал в комментарии к замечанию Маска Дмитриев.

В другом посте спецпредставитель президента России согласился со словами Маска о том, что Евросоюз представляет собой «бюрократического монстра».

Дмитриев оставил комментарий к письму Еврокомиссии к Маску от августа 2024 года, в котором та требовала от американского предпринимателя цензурировать в соцсети Х интервью бывшего тогда кандидатом в президенты США Дональда Трампа.

Спецпредставитель президента России задался вопросом, почему Евросоюз совершал нападки на американского президента и предпринимателя.

До этого Дмитриев в соцсети X назвал честной новую стратегию нацбезопасности Соединенных Штатов, в которой критикуется положение Европы в геополитике.

Ранее Медведев отреагировал на призыв Маска к ликвидации Евросоюза.