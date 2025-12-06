СМИ: США ищут новое решение вопроса территорий при урегулировании на Украине

США на переговорах по урегулированию на Украине ищут новые варианты решения территориального вопроса, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Эту тему и гарантии безопасности обсуждал президент Украины Владимир Зеленский со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем политика Джаредом Кушнером в течение двух часов, говорится в материале.

Один из источников портала назвал дискуссию по поводу территорий «тяжелой». По его словам, РФ по-прежнему настаивает, чтобы ВСУ оставили районы Донбасса, которые находятся под их контролем, в то время как США пытаются разработать новый подход к урегулированию этого вопроса.

А по гарантиям безопасности удалось добиться «существенного прогресса и приблизиться к соглашению», хотя и здесь нужна дополнительная работа, чтобы удостовериться, что Москва и Киев одинаково понимают проект, добавил источник.

До этого Зеленский заявил о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером. В беседе со стороны Киева также участвовали секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и глава генштаба Андрей Гнатов. Глава государства подчеркнул настрой Украины на честную работу с Вашингтоном ради реального мира и поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за «интенсивный подход к переговорам». При этом Зеленский отметил, что не все можно обсуждать по телефону.

