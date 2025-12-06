Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Основное время матча завершилось ничьей — 2:2. В составе «Рейнджерс» отличились Конор Шири и российский нападающий Артемий Панарин. За «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон и Паркер Келли. Победный гол для «Эвеланш» в овертайме оформил Маккиннон.

Хоккеисты «Рейнджерс» потерпели второе поражение в последних четырех матчах. Команда идет на восьмом месте в Восточной конференции НХЛ, набрав за 30 матчей 33 очка. «Колорадо» выиграл три матча из последних четырех. Клуб расположился на первом месте в Восточной конференции НХЛ, набрав за 28 игр 46 очков.

В следующем матче клуб из Нью-Йорка примет «Вегас Голден Найтс» 8 декабря, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени. «Колорадо» 7 декабря на выезде сыграет с «Филадельфией Флайерз», начало матча — 21:00 мск.

