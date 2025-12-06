На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ

Гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ
true
true
true
close
Brad Penner-USA TODAY Sports/Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Основное время матча завершилось ничьей — 2:2. В составе «Рейнджерс» отличились Конор Шири и российский нападающий Артемий Панарин. За «Колорадо» шайбы забросили Натан Маккиннон и Паркер Келли. Победный гол для «Эвеланш» в овертайме оформил Маккиннон.

Хоккеисты «Рейнджерс» потерпели второе поражение в последних четырех матчах. Команда идет на восьмом месте в Восточной конференции НХЛ, набрав за 30 матчей 33 очка. «Колорадо» выиграл три матча из последних четырех. Клуб расположился на первом месте в Восточной конференции НХЛ, набрав за 28 игр 46 очков.

В следующем матче клуб из Нью-Йорка примет «Вегас Голден Найтс» 8 декабря, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 03:00 по московскому времени. «Колорадо» 7 декабря на выезде сыграет с «Филадельфией Флайерз», начало матча — 21:00 мск.

Ранее российский хоккеист НХЛ за несколько секунд выпил стакан пива на матче.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами