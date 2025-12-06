Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию, потеснив Германию

Китай по итогам девяти месяцев 2025 года приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, потеснив Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.

Китай в полтора раза увеличил свои отгрузки, до $33,4 млн долларов, что на убывающих поставок напитка из Европы и позволило КНР возглавить рейтинг крупнейших продавцов пива в РФ.

Как отмечается, за аналогичный период Чехия снизила экспорт в РФ почти вдвое - до $15,6 млн. А Германия показала еще более заметное снижение, просев к январю-сентябрю прошлого года в 6 раз, до $12,2 млн. Замкнули первую пятерку две прибалтийские страны: Литва (снижение в 2,6 раза, до $9 млн) и Латвия (также в 2,6 раза, до $8,3 млн).

Шестой в рейтинге стала Армения - она нарастила поставки в 5,2 раза, до $7 млн. Сразу за ней следует Польша, чьи отгрузки просели в 4 раза, до $5 млн. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до $4 млн.

А вот Португалия, расположившаяся на девятом месте, показала весьма солидную положительную динамику - ее экспорт за год вырос в 21 раз, до $1,6 млн. Нидерланды же, ставшие десятыми, остались в общеевропейском тренде, снизив свои поставки вчетверо, до $1 млн.

В свою очередь Россия в январе-сентябре сократила импорт пива вдвое - до $100,8 млн.

До этого финансист рассказал о том, что вскоре в РФ наступит Дефицит известных марок пива. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что россияне будут еще меньше пить в 2026 году.