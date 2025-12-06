На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай стал крупнейшим поставщиком пива в Россию, потеснив Германию

Китай обошел Германию и стал крупнейшим экспортером пива в Россию
true
true
true
close
Anton Vierietin/Shutterstock/FOTODOM

Китай по итогам девяти месяцев 2025 года приобрел статус крупнейшего экспортера пива в Россию, потеснив Германию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств.

Китай в полтора раза увеличил свои отгрузки, до $33,4 млн долларов, что на убывающих поставок напитка из Европы и позволило КНР возглавить рейтинг крупнейших продавцов пива в РФ.

Как отмечается, за аналогичный период Чехия снизила экспорт в РФ почти вдвое - до $15,6 млн. А Германия показала еще более заметное снижение, просев к январю-сентябрю прошлого года в 6 раз, до $12,2 млн. Замкнули первую пятерку две прибалтийские страны: Литва (снижение в 2,6 раза, до $9 млн) и Латвия (также в 2,6 раза, до $8,3 млн).

Шестой в рейтинге стала Армения - она нарастила поставки в 5,2 раза, до $7 млн. Сразу за ней следует Польша, чьи отгрузки просели в 4 раза, до $5 млн. Идущая за ней Бельгия отчиталась о снижении в 4,7 раза, до $4 млн.

А вот Португалия, расположившаяся на девятом месте, показала весьма солидную положительную динамику - ее экспорт за год вырос в 21 раз, до $1,6 млн. Нидерланды же, ставшие десятыми, остались в общеевропейском тренде, снизив свои поставки вчетверо, до $1 млн.

В свою очередь Россия в январе-сентябре сократила импорт пива вдвое - до $100,8 млн.

До этого финансист рассказал о том, что вскоре в РФ наступит Дефицит известных марок пива. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что россияне будут еще меньше пить в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами