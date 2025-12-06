В Воронежской области объявили режим опасности атаки БПЛА

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

Гусев добавил, что силы ПВО уже наготове. Глава региона призвал местных жителей следить за оповещениями от правительства и местного МЧС.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за минувшие сутки над регионом сбили 31 беспилотник. Он также сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль председателя региональной избирательной комиссии Игоря Лазарева.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Воронежской области средства ПВО уничтожили 27 БПЛА.