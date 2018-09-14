Задержан житель Дагестана в центре скандала с Тимати, Кридом и Нурмагомедовым

В Москве задержали уроженца Дагестана, который в социальных сетях угрожал артисту лейбла Black Star Егору Криду. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на близкий к следствию источник.

По данным издания, мужчина уже доставлен в родную Махачкалу для допроса.

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Скандал между Егором Кридом, владельцем лейбла Black Star рэпером Тимати с одной стороны и бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым с другой стороны разгорелся несколькими днями ранее.

Крид планировал провести концерт в Дагестане 9 сентября, однако внезапно в его аккаунтах в соцсетях появились негативные комментарии и угрозы. Музыкант был вынужден отменить выступление.

Тогда Нурмагомедов назвал отмену концерта «невеликой потерей» и возмутился поведением молодежи, которая такие выступления посещает. В конфликт вмешался Тимати, призвав Нурмагомедова ответить за сказанное, на что тот назвал обоих музыкантов «петушарами».

12 сентября в противостояние вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров, призвав дагестанцев «жить дружно».