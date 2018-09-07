Панин о новом скандале вокруг себя: я не имею отношения к Панину из интернета

Российский актер Алексей Панин в эфире НСН отреагировал на сообщения СМИ о том, что он якобы собирается покинуть страну и приезжать в Россию только за деньгами.

Комментарии с таким содержанием появились накануне в инстаграме артиста. Однако сам Панин утверждает, что он ничего подобного не писал. «Это ересь. Я никакого отношения к тому Алексею Панину, который живет на просторах интернета, не имею. Я понятия не имею, о чем вы говорите», — сказал он. По словам Панина, сейчас он занят сбором денег для мальчика, у которого проблемы с дыханием.

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«За сегодняшнее утро мы собрали достаточно большую сумму. И я рад, что среди нашего народонаселения нашей убогой страны все-таки попадаются нормальные адекватные люди», — поделился он.

Ранее о планах уехать из России заявил рэпер Фейс.