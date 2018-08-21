«Гоголь» превратится в сериал

Серия фантастических фильмов по мотивам произведений русского писателя Николая Гоголя станет сериалом из восьми эпизодов, передает РИА «Новости» со ссылкой на продюсера картины Валерия Федоровича.

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«Будет сериал. Сериал будет по восьми сериям, тогда как фильм сделан по шести сериям. Моя любимая серия по мотивам «Мертвых душ». Будет еще одна история, один кейс, которого не было в рамках трех полнометражных фильмов», — поделился Федорович. В сериал, по его словам, войдут сцены, не вошедшие в киноверсию.

Стартующий 23 августа в прокате фильм «Гоголь. Страшная месть» Егора Баранова завершит кинотрилогию. В основу сюжета третьей ленты франшизы легла повесть «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Герои выяснят, кто на самом деле убивает молодых девушек и кроется за образом Черного всадника.