«Гоголь» превратится в сериал

Кадр из фильма «Гоголь. Начало» (2017) Продюсерский центр «Среда»

Серия фантастических фильмов по мотивам произведений русского писателя Николая Гоголя станет сериалом из восьми эпизодов, передает РИА «Новости» со ссылкой на продюсера картины Валерия Федоровича.
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«Будет сериал. Сериал будет по восьми сериям, тогда как фильм сделан по шести сериям. Моя любимая серия по мотивам «Мертвых душ». Будет еще одна история, один кейс, которого не было в рамках трех полнометражных фильмов», — поделился Федорович. В сериал, по его словам, войдут сцены, не вошедшие в киноверсию.

Стартующий 23 августа в прокате фильм «Гоголь. Страшная месть» Егора Баранова завершит кинотрилогию. В основу сюжета третьей ленты франшизы легла повесть «Страшная месть» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки». Герои выяснят, кто на самом деле убивает молодых девушек и кроется за образом Черного всадника.