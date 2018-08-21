Меладзе о запросе грузинского гражданства: я хочу стереть границу

Певец Валерий Меладзе в беседе с ФАН прокомментировал свое обращение в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему гражданство.

По словам Меладзе, он не скрывает этого факта, однако от российского гражданства не отказывается, действуя в рамках закона. Он также подчеркнул, что не видит этических недостатков своего решения. «Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски», — напомнил артист. «Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя», — заключил Меладзе.

Валерий Меладзе родился в Батуми, сейчас живет в Москве. Ранее стало известно, что он решил воспользоваться поправками к закону Грузии «О гражданстве», которые были введены с середины августа, и снова запросить утраченное гражданство.