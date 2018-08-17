Названа причина смерти автора хитов Пугачевой

Стала известна причина смерти поэта-песенника Николая Зиновьева, сообщает ФАН со ссылкой на собственный источник.

Как выяснилось, Зиновьев в течение продолжительного времени боролся с прогрессирующей болезнью Паркинсона. Последние пять лет он практически не мог ходить.

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Николай Зиновьев скончался 17 августа на 74-м году жизни.

Гражданская панихида по поэту-песеннику пройдет 19 августа в 12.00 в малом зале Центрального дома литераторов, похороны пройдут позже на Химкинском кладбище.

Зиновьев написал около 200 хитов советской и российской эстрады, среди которых песни, вошедшие в репертуар Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Софии Ротару и др.