Бэнкси не знал о своей выставке в Москве

Уличный художник Бэнкси опубликовал в своем официальном инстаграме скриншот переписки, из которой следует, что он не давал своего разрешения на проведение собственной выставки в Москве.

В начале переписки Бэнкси присылают фотографию баннера с названием его выставки, которая проходит в Москве. На вопрос художника о том, что это, ему сообщают, что в Москве проходит выставка его работ, проход на которую стоит £20.

Реклама

«Ты ведь знаешь, что это не имеет ко мне отношения? Я не беру с людей плату за то, чтобы они посмотрели на мое искусство, если только поблизости нет колеса обозрения с ярмарки», — написал Бэнкси.

В ответ на предложение опубликовать пресс-релиз в связи с несанкционированной выставкой, он заметил, что не считает самого себя в праве «жаловаться на размещение картин без разрешения». В ответ на это второй участник переписки предложил художнику опубликовать ее.

Ранее организаторы выставки Бэнкси в России рассказали о дополнительных мерах безопасности.