Врачи рассказали о состоянии звезды фильма «Такси»

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Французский актер Сами Насери пришел в себя после операции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

По данным агентства, в настоящее время актер чувствует себя хорошо.

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Как отмечается, лечение Насери находится под контролем Минздрава России.

Ранее сообщалось, что звезду фильма «Такси» французского актера Сами Насери прооперировали в Москве.

Также стало известно, что полиция начала проверку по факту драки с участием Сами Насери.