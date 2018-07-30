Звезда «Игры престолов» сыграет злобного карлика

Американский актер Питер Динклейдж сыграет в киносказке «Румпельштильцхен» студии Sony по мотивам одноименного произведения братьев Гримм, сообщает Variety.

Сценарий картины напишет автор романа для детей «Голос монстра», британский журналист Патрис Несс.

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Как утверждают инсайдеры, проект пока на стадии разработки и не будет следующим фильмом Динклейджа после завершения сериала «Игра престолов», где он сыграл острого на язык и любящего вино Тириона Ланнистера.

Пока детали сюжета неизвестны. Впервые Румпельштильцхен был упомянут в сказке братьев Гримм. Злобный карлик обманул короля, соврав ему, что она может спрясть из соломы золото. Король заключил дочь в башне, заполненной соломой, и пригрозил отрубить ей голову, если она не напрядет золото к утру. Румпельштильцхен помог девушке в обмен на ее ожерелье, однако в следующий раз пришел уже за ее первенцем.