Нетребко и Эйвазов отменили выступления на фестивале в Германии из-за болезни

Оперные певцы и супруги Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отметили выступление на фестивале в Баден-Бадене. Об этом сообщает Operawire.

Как отмечается, исполнители должны были петь 20 и 23 июля в опере «Адриана Лекуврер», но отменили выступление из-за вирусного заболевания. Вместо них выступят солистка Мариинского театра Татьяна Сержан и тенор Мигран Агаджанян.

Реклама

Ожидается, что Нетребко и Эйвазов вернуться на сцену во время гастрольного тура по Южной Америке.

Ранее сообщалось, что Нетребко и Эйвазов впервые выступят в Большом театре с совместным концертом.