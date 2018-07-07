Фильм российского режиссера получил премию фестиваля в Карловых Варах

Фильм российского режиссера Елизаветы Стишиной «Сулейман гора», снятый в сотрудничестве с киргизскими коллегами, получил премию международного кинофестиваля в Карловых Варах, сообщает РИА «Новости».

Картина Стишиной получила приз FEDEORA за лучший фильм в секции «К Востоку от Запада».

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Фильм российского режиссера Ивана И. Твердовского «Подбросы» получил специальный приз.

Главный приз фестиваля завоевала картина румынского режиссера Раду Юде «Мне все равно, если мы войдем в историю как варвары». Премию как лучший режиссер получил Олмо Омерзу из Словении.

Ранее сообщалось, что фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова представит Россию на кинофестивале в Брюсселе.