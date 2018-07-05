В полиции уточнили причину смерти 20-летней звезды «Дома-2»
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Полина Лобанова могла скончаться из-за проблем с сердцем, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело Лобановой было обнаружено утром 4 июля в ванне в квартире ее знакомого. «Покойная гостила у своего безработного ровесника. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал источник.
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Также стало известно, что Лобанова официально не имеет в Москве определенного места жительства. Раньше она проживала в 9-м районе Зеленограда.
Ранее родные и знакомые Полины Лобановой выдвинули предположение, что она могла умереть от передозировки запрещенных веществ.