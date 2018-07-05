Бывший возлюбленный звезды «Дома‐2» шокирован ее смертью

Участник реалити‐шоу «Дом‐2» Ярослав Чертков, бывший молодой человек Полины Лобановой, рассказал, что шокирован ее смертью. Об этом он рассказал телеканалу «360».

4 июля стало известно, что 20-летняя экс-участница «Дома-2» Полина Лобанова найдена мертвой в ванне в собственной квартире.

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Чертков рассказал, что общался с девушкой и после участия в проекте.

«Девочка молодая, хорошая, целеустремленная, довольно медийная. И я хорошо знаю и ее, и сестру, потому что они без родителей воспитывались. И мне очень жалко, что так произошло. Это неожиданно. Мы, все ребята, не можем прийти в себя. Не представляем, что могло ее сподвигнуть на такой поступок», — сказал он.

При этом Чертков также добавил, что не знает, что именно случилось с Полиной Лобановой.