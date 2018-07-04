Близкие о смерти звезды КВН Аслана Алборова: он покончил с собой

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Директор Театра КВН Сослан Плиев раскрыл журналистам причину смерти участника североосетинской команды КВН «Пирамида» Аслана Алборова. В беседе с РИА «Новости» он сказал, что это было самоубийство.

Позже в фейсбуке Плиев подтвердил свои слова. «Аслан покончил с собой. Он не оставил никакой посмертной записки. Никто из друзей, родственников и коллег не знает причины подтолкнувшей его к этому ужасному шагу», — написал Плиев, попросив не придумывать причин поступка артиста и пообещав рассказать правду, когда она будет известна.

Вероятно, Алборов погиб на одной из баз отдыха в Северной Осетии, где находился со своей подругой. Тело 33-летнего КВН-щика и телепродюсера было найдено ранним утром 4 июля в одном из коттеджей. Сейчас ведется следствие, назначено судебно-медицинское исследование.