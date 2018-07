Опубликован первый кадр сиквела «Оно» со взрослыми актерами

В официальном аккаунте фильма «Оно» в твиттере появился первый общий снимок актеров, которые сыграют повзрослевших героев предыдущей части в сиквеле хоррора.

«Возвращаемся в Дерри с «Клубом неудачников», — подписано фото.

В «Оно-2» Андреса Мускетти играют Джеймс МакЭвой, Исайя Мустафа, Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Энди Бин и др. По сюжету, повзрослевшие герои возвращаются в город детства, где сражались с клоуном — порождением зла, и снова будут противостоять ему.

«Оно» по одноименному роману ужасов писателя Стивена Кинга собрало в прокате около $266 млн и стало самым успешным хоррором в мировом прокате.

Back to Derry with these Losers. #ITMovie pic.twitter.com/dvg0fEP9Ts