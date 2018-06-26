«Звери» об отмене концерта в Киеве: мы в политике не участвуем

Директор российской группы «Звери» Лера Агапова объяснила отмену выступления на ежегодном музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Как рассказала Агапова в беседе с РИА «Новости», отмена с несоблюдением принимающей стороной звукового и светового райдеров группы. «Если требования не соблюдаются, группа не выезжает и все», — поделилась она, добавив что даже гостиничные условия не так важны для «Зверей», как технические.

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Директор обратила внимание на то, что политического подтекста в отказе нет и срыв концерта не связан с отношениями России и Украины. «Мы в политике вообще никаким образом не участвуем. Мы пять лет подряд ездим на Украину», — сообщила она.

По словам директора, некачественное оборудование портит репутацию группы — так, после концерта в Кирове из администрации города ей писали жалобы на качество звука на выступлении. «Поэтому, чтобы такой ситуации не повторилось, а такие ситуации у нас очень редко, мы просто не выезжаем», — повторила она.

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