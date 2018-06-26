«Звери» отменили концерт в Киеве

Российская рок-группа «Звери» отменила свое выступление на фестивале Atlas Weekend в Киеве.

Как сообщил коллектив в своем официальном инстаграме, отменять концерт было тяжело, но необходимо.

«Отмена связана с непрофессиональным подходом принимающей стороны», — рассказали «Звери», выразив свои сожаления по поводу отмены концерта и надежду на новую встречу с украинскими фанатами.

Группа «Звери» была создана в 2001 году, с тех пор выпустила семь альбомов, отмеченных множеством российских музыкальных премий. Солист коллектива Рома Зверь (Роман Билык) в этом году дебютировал в кино в фильме «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова.