Звезда «Секса в большом городе» назвала иммиграционную службу США террористами

Актриса и политик Синтия Никсон раскритиковала политику США в отношении детей мигрантов, сообщает The Independent.

Никсон, прославившаяся благодаря одной из главных ролей в сериале «Секс в большом городе» и претендующая на пост губернатора Нью-Йорка, обрушилась на иммиграционную и таможенную службу страны во время речи в церкви. 52-летняя актриса назвала службу террористической организацией за разлучение незаконных мигрантов с детьми на границе и помещение несовершеннолетних в приемники на территории США.

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Позже она повторила это утверждение в твиттере, назвала президента Дональда Трампа «эгоманиакальным лидером» и призвала упразднить службу, заведя соответствующую онлайн-петицию.

Затем в беседе с ABC News Синтия Никсон добавила, что детей разлучают с родителями не только на границе, но и внутри страны, где несовершеннолетние мигранты также автоматически попадают под опеку государства.

Ранее певица Шер на одном из телешоу на спор съела кусок говяжьего языка, не сумев сказать ни одного комплимента Трампу. Она также раскритиковала данную политику в отношении детей.