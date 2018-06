Ник Кейв хочет написать саундтрек к фильму Андрея Звягинцева

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв рассказал, как относится к творчеству российского режиссера Андрея Звягинцева.

Как рассказал Кейв в беседе с РИА «Новости», он видел последнюю картину в фильмографии Звягинцева — «Нелюбовь» — несколько месяцев назад. «Мне было мучительно его смотреть, меня мутило, когда я уходил из кинотеатра. Но это невероятно сильный фильм. Чистая мизантропия», — отозвался музыкант о таланте российского режиссера.

Реклама

Кейв также добавил, что хотел бы поработать со Звягинцевым над новым проектом. «Я бы хотел написать музыку для этого режиссера. Все, что угодно», — признался он.

Композитор, поэт и писатель Ник Кейв даст с группой Nick Cave & The Bad Seeds два российских концерта в этом году: 25 июля в клубе A2 в Санкт-Петербурге и 27 июля в клубе Stadium в Москве.

Ранее сообщалось, что Кайли Миноуг выступила вместе с Ником Кейвом и группой The Bad Seeds на фестивале All Points East в лондонском парке «Виктория» — на редком совместном выходе на сцену артисты исполнили свой хит 1995 года Where The Wild Roses Grow.