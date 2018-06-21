В посольстве уточнили детали гибели российского шоумена и музыканта в Колумбии
Российский шоумен и музыкант Андрей Бородин, который скончался в Колумбии, умер не насильственной смертью, заявили в российском посольстве. Об этом сообщает НСН.
По данным ведомства, смерть шоумена также не связанна с «криминалом».
Как отмечается, российское посольство «остается в тесном контакте с местными властями».
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В ведомстве также добавили, что в настоящее время решается вопрос о транспортировке тела Бородина.
Ранее сообщалось, что в Колумбии скончался российский шоумен и музыкант Андрей Бородин.
Бородин принимал участие в различных российских телешоу. Среди них — Comedy Club, «Голос», «Звездный ужин» и другие. В 2017 году он выпустил первый клип на песню He made in China.