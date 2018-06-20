Кикабидзе заявил о ненависти к гербу СССР
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в интервью Deutsche Welle рассказал о ненависти к гербу СССР. По его словам, серп и молот были выбраны в качестве герба в связи с плохой жизнью страны.
Он отметил, что несмотря на плохую жизнь, в СССР люди больше уважали друг друга, чем сейчас. Также артист заявил, что обрадовался после распада Советского Союза.
«Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти», — рассказал Кикабидзе.
Он отметил, что трудно представить, что такую большую страну можно «разнести в пух и прах». Однако, по словам Кикабидзе, Россия снова движется по этому пути.