Кикабидзе заявил о ненависти к гербу СССР

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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе в интервью Deutsche Welle рассказал о ненависти к гербу СССР. По его словам, серп и молот были выбраны в качестве герба в связи с плохой жизнью страны.

Он отметил, что несмотря на плохую жизнь, в СССР люди больше уважали друг друга, чем сейчас. Также артист заявил, что обрадовался после распада Советского Союза.

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«Очень обрадовался. Даже стол накрыл. Ребята сидели, гуляли и очень сильно напились тогда, я помню. Такие необычные истории рассказывали, все связанные с этим событием. Наверное, если бы он не распался, они в жизни бы рта не открыли. Это, конечно, был шок, но мы уже чувствовали, что это должно произойти», — рассказал Кикабидзе.

Он отметил, что трудно представить, что такую большую страну можно «разнести в пух и прах». Однако, по словам Кикабидзе, Россия снова движется по этому пути.