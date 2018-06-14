Лукашенко выразил соболезнования семье Говорухина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким режиссера Станислава Говорухина. Об этом сообщается на сайте главы государства.
«Станислав Сергеевич прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино», — говорится в сообщении.
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По словам Лукашенко, в Белоруссии Говорухина высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам.
Ранее сообщалось, что прощание с Говорухиным пройдет в Храме Христа Спасителя.
Как отмечалось, церемонию пройдет 16 июня.