Лукашенко выразил соболезнования семье Говорухина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким режиссера Станислава Говорухина. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Станислав Сергеевич прожил богатую творческую жизнь, оставил яркий след в истории советского и российского театра и кино», — говорится в сообщении.

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По словам Лукашенко, в Белоруссии Говорухина высоко ценили и уважали за профессиональное мастерство и преданность своим идеалам.

Ранее сообщалось, что прощание с Говорухиным пройдет в Храме Христа Спасителя.

Как отмечалось, церемонию пройдет 16 июня.