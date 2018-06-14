В Мосгордуме предложили поставить памятник Говорухину

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Память о режиссере Станиславе Говорухине могут увековечить в столице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на депутата Мосгордумы, председателя комиссии по культуре и массовым коммуникациям в столичном парламенте Евгения Герасимова.

«Наверняка можно и в Москве, и, уверен, там, где он родился. Я думаю, что одесситы захотят в память о нем что-то оставить в своем потрясающем городе», — поделился Герасимов.

Он также назвал смерть Говорухина «огромной горечью и утратой», а самого режиссера — талантливейшим, порядочным, остроумным и деликатным человеком. «Очень к себе относящийся строго, иногда даже с иронией ко всему, что он делал, но делал все от души, а главное — он был замечательный человек в общении. Счастливые те люди, которые имели возможность с ним общаться и называть себя другом или близким человеком», — сказал Герасимов.

Ранее свои соболезнования в связи с уходом из жизни Станислава Говорухина выразил президент России Владимир Путин.