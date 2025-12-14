В Татарстане 8 автомобилей с людьми разбились в ДТП, появились кадры

Под Казанью на видео сняли разбитые автомобили после серьезного ДТП

На трассе под Казанью столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Казань».

«Около восьми машин столкнулись на трассе под Казанью — возле Обухово растянулась огромная пробка на несколько километров», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия столкновения на видео. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько поврежденных автомобилей, при этом одна из машин вылетела с дороги и перевернулась. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

До этого в Челябинской области столкнулись Nissan X-Trail и Subaru Forester. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате аварии автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, разбиты стекла, а подкапотная часть отсутствует. Кроме того, в момент столкновения детали от автомобилей разлетелись по дороге. В результате ДТП водитель Nissan получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Башкирии автомобиль с людьми вылетел в реку.