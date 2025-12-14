На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани произошел пожар рядом с территорией Афипского НПЗ

На Кубани обломки сбитых БПЛА вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ
close
Thomas Peter/Reuters

Обломки сбитых беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«За территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба», — отмечается в сообщении.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожарные уже потушили возгорание. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Утром 14 декабря оперштаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском упали обломки сбитых дронов. В результате в огороде одного из частных домовладений произошел пожар, его уже ликвидировали. В еще одном частном доме оказались выбиты окна.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины в ночь на 14 декабря атаковали Россию 235 беспилотниками. Дроны сбили над 14 российскими регионами. Средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Краснодарским краем 22 БПЛА.

В Урюпинске падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об эвакуации жителей соседних домов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский дрон влетел в квартиру в подмосковном Красногорске.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами