На Кубани произошел пожар рядом с территорией Афипского НПЗ

На Кубани обломки сбитых БПЛА вызвали пожар рядом с территорией Афипского НПЗ

Обломки сбитых беспилотников вызвали пожар рядом с территорией Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

«За территорией НПЗ в районе одного из контрольно-пропускных пунктов загорелась газовая труба», — отмечается в сообщении.

Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Пожарные уже потушили возгорание. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Утром 14 декабря оперштаб Краснодарского края сообщил, что в поселке Афипском упали обломки сбитых дронов. В результате в огороде одного из частных домовладений произошел пожар, его уже ликвидировали. В еще одном частном доме оказались выбиты окна.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины в ночь на 14 декабря атаковали Россию 235 беспилотниками. Дроны сбили над 14 российскими регионами. Средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Краснодарским краем 22 БПЛА.

В Урюпинске падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об эвакуации жителей соседних домов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский дрон влетел в квартиру в подмосковном Красногорске.