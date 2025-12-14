«Ничего сверхъестественного от Савелия не ожидали»: мать Коростелева о результатах сына

Призер чемпионата мира Наталья Коростелева заверила в улучшении результатов выступлений ее сына, российского лыжника Савелия Коростелева, по мере приближения Олимпийских игр, передает Sport24.

«У всех были ожидания, что мы сейчас приедем и всех порвем. Но на самом деле никто ничего такого сверхъестественного от Савелия не ожидал, все понимают, что нас не было на мировой арене три года и это для нас непонятный уровень. Думаю, от старта к старту у Савелия результат будет расти», — заявила Коростелева-старшая.

14 декабря Коростелев занял 25-е место в гонке свободным стилем на 10 км на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Россиянин преодолел дистанцию за 24:01,0. Отставание от победителя — норвежца Эйнара Хедегарта — составило 1:20,3 секунды.

13 декабря Коростелев на этапе Кубка мира в спринте показал результат 2.28,15, заняв в квалификации 52-е место. Спортсмену не удалось попасть в топ-30, чтобы пробиться в четвертьфинал соревнований. Он проиграл лидеру 8,32 секунды.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на это решение и выиграла дело.

Ранее в сборной России оценили результаты лыжника Коростелева.