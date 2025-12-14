На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Найден новый механизм развития болезни Альцгеймера

ASN Neuro: фермент CEMIP мешает восстановлению нейронов, повышая риск деменции
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки выяснили, что особый фермент CEMIP вмешивается в процессы восстановления миелиновой оболочки нервных клеток. Такие изменения могут служить «спусковым крючком» для развития болезней Паркинсона и Альцгеймера. Результаты опубликованы в журнале ASN Neuro.

Ученые проследили работу CEMIP в клеточных культурах, а также в образцах тканей мышей и людей. Они обнаружили, что фермент активно расщепляет гиалуроновую кислоту, накапливающуюся в мозге после повреждений.

При избытке этой молекулы CEMIP создает мелкие фрагменты, которые тормозят созревание клеток-предшественников олигодендроцитов — тех, что формируют миелиновую оболочку аксонов. В итоге нарушается способность центральной нервной системы восстанавливать миелин.

Повреждение миелина лежит в основе рассеянного склероза, встречается после инсульта, травм мозга и при ряде форм деменции, включая болезнь Альцгеймера. Исследователи показали, что уровень CEMIP повышен именно в зонах разрушенного миелина как у лабораторных животных, так и у людей с рассеянным склерозом. Это указывает на общую патофизиологическую цепочку, потенциально связанную с разными заболеваниями.

По словам старшего автора работы Ларри Шермана, регулирование активности CEMIP может ускорить восстановление центральной нервной системы. Ранее, благодаря исследованиям группы из Университета штата Огайо, уже было найдено природное соединение, ингибирующее работу фермента. Новые данные усиливают заинтересованность в этом направлении: CEMIP выглядит перспективной терапевтической мишенью.

Авторы отмечают, что эволюционно фермент, вероятно, помогает мозгу реагировать на острые повреждения. Однако при хронических процессах его активность превращается в препятствие для восстановления миелина, усиливая течение нейродегенеративных заболеваний.

Ранее врач рассказал, что высокий уровень липидов в крови повышает риски болезни Альцгеймера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами