В Астрахани возбудили дело против бабушки, подарившей внуку питбайк

В Астрахани подросток без прав получил травмы на подаренном бабушкой питбайке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Астрахани, которая подарила своему внуку питбайк. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Астраханской области.

По информации ведомства, у 16-летнего подростка не было водительских прав, но бабушка не знала об этом. Она подарила внуку питбайк, он поехал кататься на нем и врезался в колодец. Подростка госпитализировали с тяжелыми травмами.

Дело возбудили по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для его жизни.

До этого в Госдуме разработали проект закона об ограничении продажи питбайков детям. Как заявлял глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев, закон не регулирует вопрос приобретения питбайков. Сейчас его может купить любой несовершеннолетний при наличии справки об окончании спортивной мотошколы.

Ранее в Троицке в Новой Москве подросток на питбайке влетел в автобус на большой скорости.