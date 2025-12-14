На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После полудня Россию атаковали 40 БПЛА

Силы ПВО за 4 часа сбили над регионами России 40 дронов
Станислав Красильников/РИА Новости

За четыре часа над восемью регионами РФ ликвидировали 40 украинских дронов. Об этом сообщает в Telegram-канале российское Минобороны.

В посте уточняется, что БПЛА самолетного типа атаковали Россию в период с 12:00 до 16:00. Дежурные средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили 12 беспилотников над Брянской областью, по восемь — над Курской и Белгородской областями, пять — над Орловской областью, три — над Калужской, два — над Рязанской и по одному — над Тульской и Тамбовской.

ВСУ в ночь на 14 декабря атаковали Россию 235 беспилотниками. Дроны сбили над 14 российскими регионами. В Урюпинске падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе. Жители города слышали несколько взрывов. Несмотря на это, никто не пострадал. Глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об эвакуации жителей соседних с нефтебазой домов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее БПЛА помешал посадке самолета президента Литвы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
