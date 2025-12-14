На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экстренно севший в Самаре борт полдня не может продолжить полет

Самолет из Москвы на Пхукет экстренно сел в Самаре из-за самочувствия пассажира
capibara89/Shutterstok/FOTODOM

Вылетевший из Москвы на Пхукет самолет экстренно сел в Самаре, потому что одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Telegram-канал пишет, что борт отправился из столицы в 1:50. Во время полета из-за плохого самочувствия пассажира самолет был вынужден приземлиться. Остальных путешественников попросили оставаться на местах. Изначально планировалось, что остановка в Самаре продлится не более часа. Медики оказали пассажиру необходимую помощь.

По словам очевидцев, спустя два часа им заявили, что вылет задержится до 15:00. Их собирались разместить в отеле, но там не оказалось свободных мест. В итоге путешественники провели ночь и первую половину дня в аэропорту. Их вылет снова отложили на час.

Накануне самолет компании Red Wings, следовавший из Екатеринбурга в Горно-Алтайск, по технической причине совершил незапланированную посадку в Омске. После этого пассажиров разместили в здании аэровокзала. Борту пришлось прервать полет из-за индикации системы, контролирующей работу гидросистемы.

Ранее самолет экстренно сел из-за пассажира, который хотел сидеть рядом с девушкой.

