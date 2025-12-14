На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мурманчанка лишилась свыше 2 млн рублей из-за телефонных аферистов

МВД: жительница Мурманска за 17 дней перевела мошенникам более 2 млн рублей
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Мурманска на протяжении 17 дней переводила деньги мошенникам и в итоге лишилась более 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В полицию Мурманска обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Как установили правоохранители, схема обмана началась с сообщения в одном из мессенджеров. Злоумышленники под предлогом подтверждения трудового стажа убедили женщину передать им SMS-код, пришедший на ее телефон.

После этого с потерпевшей связался человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на ее имя якобы оформлен кредит, а накопления находятся под угрозой. Чтобы «спасти» деньги, мошенник убедил женщину снять средства и перевести их на так называемые безопасные счета, пообещав вернуть все в течение 40 часов.

Несмотря на предупреждения сотрудников банка, которые рекомендовали не совершать подозрительные операции, женщина выполнила указания аферистов. Сначала она сняла и перевела 300 тыс. рублей, а затем в тот же день отправила еще более крупную сумму. В течение следующих 17 дней она продолжала переводить деньги на счета, продиктованные злоумышленниками.

Общий ущерб превысил 2 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве, совершенном группой лиц либо в особо крупном размере.

В МВД напомнили гражданам о необходимости соблюдать меры кибербезопасности. В ведомстве подчеркнули, что нельзя передавать посторонним реквизиты банковских карт, SMS-коды и паспортные данные, а для проверки любой информации следует обращаться только по официальным контактам организаций.

Ранее российский пенсионер отдал мошенникам «на сохранение» 8,6 млн рублей.

