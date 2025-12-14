На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская школьница искала учительнице мужчину на одну ночь через сайт знакомств

В Нижнем Тагиле школьница искала учительнице мужчину на одну ночь
В Нижнем Тагиле 13-летняя девочка зарегистрировала фейк учительницы на сайте знакомств и стала искать ей мужчину на ночь. Об этом сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда.

Инцидент произошел в марте этого года — школьница создала в мессенджере Telegram и на сайте знакомств фейки своей учительницы и разместила на страницах был фото педагога, оскорбительный ник-нейм и объявление о поиске мужчины на ночь. Информация стала доступна родственникам, коллегам, ученикам и их родителям — это нанесло ущерб репутации учительницы.

Уголовное дело по факту случившегося не возбудили в связи с тем, что девочка не достигла возраста 14 лет. Учительница подала гражданский иск о защите чести и достоинства — мать школьницы в суде признала факт произошедшего и принесла извинения.

Суд постановил взыскать с матери ученицы в пользу педагога компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу, так как было обжаловано ответчиком.

Ранее россиянин развращал детей с фейковых страниц.

