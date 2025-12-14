На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый рассказал, есть ли у обезьян язык и речь

Нейрофизиолог Лебедев: у обезьян есть упрощенная форма речи
Ko Zatu/Shutterstock/FOTODOM

Если понимать речь, как отражение того, что происходит вокруг, то с этой точки зрения другие животные, включая обезьян, также как и люди, имеют речь, рассказал «Газете.Ru» нейрофизиолог, профессор МГУ и главный научный сотрудник ИЭФБ РАН Михаил Лебедев.

«Обезьяны, в частности макаки-резус, не могут говорить, как люди. Но у них есть свой набор звуков, который можно назвать примитивным словарем. Например, если обезьяна издает звук, похожий на хрюканье, это может означать угрозу. Звук «у-у-у» может быть сигналом «я здесь, приходите ко мне». Также у них есть специальное слово для обозначения змеи — опасного объекта. Но говорить как люди они не могут. Во-первых, из-за особенностей строения голосового аппарата. Во-вторых, потому что их мозг не приспособлен для этого. Для нормальной речи нужны сложные структуры в мозге, особенно в моторной коре, которые синхронизируют движения рта, голосовых связок и дыхания. У обезьян таких структур нет, поэтому они ограничены в своих звуковых возможностях. У них нет и ключевых для речи языковых зон мозга, например, зоны Вернике или зоны Брока (первая отвечает за усвоение и понимание письменной и устной речи, а вторая – за воспроизведение речи)», — рассказал ученый.

У человека префронтальная кора значительно больше, чем у обезьяны, это дает ему большие возможности для абстрактного мышления. А речь также является формой абстракции, поскольку она позволяет нам создавать понятия.

«Мозг обезьяны среднего размера, поэтому она может выполнять некоторые продвинутые задачи. Эти задачи можно назвать формой речи, хотя некоторые могут возразить, что это не настоящая речь, поскольку в ней нет предложений.
Речь – отражение того, что происходит вокруг нас. И с этой точки зрения другие животные тоже имеют речь. Например, дельфины и крысы общаются с помощью ультразвука, и некоторые их сигналы уже изучены. Одна частота ультразвука вызывает у крысы приятные эмоции, другая — неприятные. Если посмотреть на спектрометр, то можно увидеть, что у каждой группы крыс есть своя уникальная культура общения», — заключил Лебедев.

