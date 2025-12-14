На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео крушения Ан-22 в Ивановской области

В Ивановской области сняли на видео момент крушения военно-транспортного Ан-22
true
true
true

Крушение военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах видно, что воздушное судно начало разваливаться еще до того, как упало на землю.

Военно-транспортный самолет Ан-22 разбился в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области днем 9 декабря. В Следственном комитете РФ рассказали, что трагедия произошла во время тестового полета. Фрагменты воздушного судна были найдены на воде. Всего на борту находились семь членов экипажа, никого из них спасти не удалось. При этом на земле никто не пострадал — пилотам удалось увести падающий самолет в безлюдную местность. Потерпевший крушение Ан-22 являлся последним самолетом серии «Антей» – самых больших в мире турбовинтовых транспортников. Он находился в эксплуатации более 50 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 декабря в экстренных службах сообщили, что разбившийся Ан-22 находится на глубине пять метров. Расстояние от воздушного судна до берега Уводьского водохранилища составляет 150 метров.

Ранее в Карелии произошло крушение истребителя Су-30.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами