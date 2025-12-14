Появилось видео крушения Ан-22 в Ивановской области

Крушение военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области попало на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах видно, что воздушное судно начало разваливаться еще до того, как упало на землю.

Военно-транспортный самолет Ан-22 разбился в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области днем 9 декабря. В Следственном комитете РФ рассказали, что трагедия произошла во время тестового полета. Фрагменты воздушного судна были найдены на воде. Всего на борту находились семь членов экипажа, никого из них спасти не удалось. При этом на земле никто не пострадал — пилотам удалось увести падающий самолет в безлюдную местность. Потерпевший крушение Ан-22 являлся последним самолетом серии «Антей» – самых больших в мире турбовинтовых транспортников. Он находился в эксплуатации более 50 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 декабря в экстренных службах сообщили, что разбившийся Ан-22 находится на глубине пять метров. Расстояние от воздушного судна до берега Уводьского водохранилища составляет 150 метров.

