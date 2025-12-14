Россиянка пострадала в теракте в Сиднее

Mash: россиянка пострадала во время стрельбы на пляже в Сиднее

Гражданка России оказалась в числе пострадавших в теракте в Сиднее. Об этом сообщает Mash со ссылкой на местные СМИ.

По предварительным данным, девушка была на пляже Бондаи в австралийском Сиднее, где отмечался праздник Хануки, вместе со знакомыми. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, уточнил источник.

При этом в посольстве РФ в Австралии заявили, что не обладают данными о пострадавших в результате стрельбы россиянах.

14 декабря на пляже в Сиднее, где праздновали еврейский праздник Ханука, произошла стрельба. Число погибших достигло 12, ранены около 29 человек. По информации СМИ, нападавших было трое: один из стрелков ликвидирован, двоих задержали — один из них находится в критическом состоянии в больнице.

Полиция также сообщала, что в припаркованном неподалеку от пляжа автомобиле обнаружили взрывное устройство.

Ранее стало известно, что незадолго до произошедшего с пляжа успели уйти двое россиян.