Найдена неожиданная «помеха» в лечении рака поджелудочной

Ученые из Университета Окаяма установили, что блокировка передачи особых сигналов через белок коллаген усиливает действие противоопухолевых препаратов при раке поджелудочной железы. Результаты опубликованы в журнале Small.

Рак поджелудочной остается одним из самых труднолечимых заболеваний. Одной из причин считается его плотное фиброзное микроокружение — ткань, насыщенная коллагеном. Она не только физически ограничивает проникновение лекарств, но и, как показало новое исследование, действует как активный участник сигнальных процессов в опухоли.

Используя усовершенствованную трехмерную модель опухолевой ткани, исследователи доказали, что коллаген передает сигналы, усиливающие фиброз и препятствующие диффузии крупных молекул, включая терапевтические антитела и нанопрепараты. Блокировка сигналов с помощью рецептора дискоидинового домена 1 (DDR1) 1 нарушала этот процесс, снижая плотность ткани и облегчая доступ лекарств в опухоль.

Неожиданным оказалось и влияние ингибиторов MEK — препаратов, уже проходивших клинические испытания при раке поджелудочной железы. Ученые обнаружили, что эти лекарства увеличивают продукцию коллагена I и тем самым усиливают фиброзный барьер. Такой эффект, который авторы называют «вызванным терапией обострением фиброза», может объяснять неудачи некоторых клинических испытаний. Однако его удавалось устранять, когда ингибиторы MEK сочетали с блокадой DDR1.

Авторы надеются, что дальнейшие работы позволят подтвердить эффективность ингибирования DDR1 в клинической практике. Полученные данные могут помочь в лечении других заболеваний, где накопление коллагена ограничивает доступ к терапии, например, фиброза легких.

Ранее российские ученые раскрыли физический принцип, стоящий за развитием рака.