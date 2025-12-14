На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Режиссер «Брата-3» назвал условия, при которых в России снимут фильм «круче «Аватара»

Режиссер Переверзев заявил о необходимости финансирования кино в России
ЦАО Records/YouTube

Режиссер Валерий Переверзев заявил в беседе с изданием «Абзац», что российские кинематографисты могут снять картину «круче «Аватара».

Переверзев отметил, что в России самые лучшие кинематографисты на планете. По мнению режиссера, его коллеги способны на все при должном финансировании.

«При таких условиях мы за несколько лет сможем снимать и фэнтези, и блокбастеры, которые будут конкурентоспособны с Netflix», — заявил режиссер.

Переверзев также выразил негативное отношение к киноадаптациям уже известных проектов.

«У нас есть своя очень крутая школа. Я имею в виду советскую кинематографическую. На этой школе построен Голливуд. У нас огромное количество своих идей», — отметил кинематографист.

Валерий Переверзев известен по своему дебютному полнометражному фильму «Брат». Производство фильма было окружено скандалами — его продвигал эпатажный шоумен Стас Барецкий, кроме того, фильму не сразу выдали прокатное удостоверение.

Ранее звезда «Беспринципных» поддержала желание Инстасамки стать актрисой.

