Песков раскритиковал себя за отцовские промахи

Песков признался, что он малововлеченный отец
Светлана Шевченко/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает себя малововлеченным отцом. Так он охарактеризовал себя во время беседы с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, ему следовало бы больше времени уделять своим детям.

«Надо больше вовлекаться [в воспитание детей]», — отметил представитель Кремля.

У Дмитрия Пескова пятеро детей — трое сыновей и две дочери. Старший сын Николай родился в первом браке пресс-секретаря с Анастасией Буденной. Во втором браке с Екатериной Солоцинской у Пескова появились дочь Елизавета и двое сыновей — Мик и Дени. В союзе с третьей супругой, фигуристкой Татьяной Навкой, у Пескова родилась младшая дочь Надя.

До этого Песков признался, что «рабочий день» его младшей дочери Нади, которая занимается фигурным катанием, сопоставим с его собственным. Он отметил, что его жена Татьяна Навка в детстве также все время тренировалась, будучи профессиональной спортсменкой. Фигуристка считает, что дочь должна следовать ее примеру, чтобы добиться успеха. Песков отметил, что иногда спорит с супругой, отстаивая права ребенка.

Кроме того, Надя учит три языка. Песков уточнил, что дочь занимается изучением китайского, французского и английского языков. Также девочка занимается музыкой. Занятия идут нон-стоп, отметил отец ребенка.

Ранее Песков рассказал, за что его критикует Навка.

