Венгрия обвинила Польшу в желании начать войну Европы против России

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в социальной сети Х отреагировал на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «заслужил свой орден Ленина».

«Мы понимаем, что вы действительно хотите начать войну Европы против России! Мы не позволим втянуть себя в вашу войну!», — написал Сийярто.

11 декабря генсек НАТО Марк Рютте заявил, что государствам — членам Североатлантического альянса нужно готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники НАТО не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе. Кроме того, Рютте выступил с утверждением, что НАТО станет «следующей целью России». В связи с чем призвал членов альянса перейти к военному образу мышления.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу и готова это зафиксировать юридически. Ранее то же самое говорил и президент Владимир Путин. Он отметил, что Москва сама ранее предлагала диалог по вопросам общеевропейской безопасности и согласна на него сейчас, если зарубежные партнеры готовы «сесть и серьезно обсуждать» проблемы. Несмотря на это, в Европе в последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия «нападет» на НАТО в ближайшие годы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз планирует начать войну с Россией в 2030 году.